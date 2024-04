Dalla quarta serie svedese a rivelazione dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) L’Atalanta ha un nuovo ’’ministro della Difesa’’. È il 25enne corazziereIsak Hien, sorpresa (ma non troppo) nella primavera vincente nerazzurra. Sempre titolare da inizio marzo tranne contro Bologna e Cagliari(due gare perse entrambe per 2-1, dove la sua assenza ha pesato), diventato lo specialista in marcature scomode. Li ha marcati tutti lui: il temuto connazionale Gyokeres dello Sporting, lo juventino Milik, poi Osimhen cui non ha fatto toccare palla nel 3-0 a Napoli, fino a Nunez, bomber da 18 gol stagionali, annullato giovedì sera a Liverpool. Ennesimo colpaccio lungimirante della coppia formata da Luca Percassi-Tony D’Amico, che lo hanno preso a 9 milioni a gennaio dal Verona. I due dirigenti nerazzurri lo volevano prendere già in estate, ma la cifra chiesta dagli scaligeri intorno ai 15 milioni era ritenuta eccessiva per un difensore al primo ...