Da noi a ruota libera | oggi in tv | Carlo Verdone e gli altri ospiti di oggi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 14 aprile 2024) Pomeriggio da incorniciare per Francesca Fialdini e il suo "Da noi… a": in onda, domenica 14 aprile 2024, dalle 17:20 su Rai 1, la nuova puntata vede un super ospite dal calibro di, pronto a raccontarsi in una intervista tra pubblico e privato. Ma le sorprese e le...