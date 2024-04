(Di domenica 14 aprile 2024) (Adnkronos) – "Quello dell'Intelligenza artificiale è unper la, che va disciplinato". Così Stefania, autrice de "I Leoni di Sicilia", parlando a margine degli Stati Generali del Cinema a Ortigia. "É un, arranchiamo in Italia sia dal punto di vista legislativo che di consapevolezza, l'Intelligenza artificiale sta

L'autrice de "I Leoni di Sicilia" parlando a margine degli Stati Generali del Cinema a Ortigia "Quello dell'Intelligenza artificiale è un tema molto delicato anche per la scrittura, che va ... (sbircialanotizia)

Cultura, Auci: "IA tema molto delicato anche per la scrittura" - Così Stefania Auci, autrice de "I Leoni di Sicilia", parlando a margine degli Stati Generali del Cinema a Ortigia. "É un tema delicato, arranchiamo in Italia sia dal punto di vista legislativo che di ...spettacoli.tiscali

Stati Generali del Cinema a Siracusa, grande successo per 'Note a margine' di Nicola Piovani - Siracusa, 14 apr. (Adnkronos) - Grande successo, ieri sera, in piazza Duomo a Siracusa per Nicola Piovani, che si è esibito nello spettacolo 'Note ...spettacoli.tiscali

Stefania Auci: successo Leoni di Sicilia Scrivo ciò che mi piace - Siracusa, 14 apr. (askanews) - "Ho iniziato a scrivere circa nove anni fa e continuo a scrivere davanti al mio pc, chiusa tra quattro pareti, ...stream24.ilsole24ore