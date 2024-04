Crozza-Sala | “Mi metto una cassetta delle offerte al collo così raccogliamo un po’ di soldini… e cambiamo sindaco di Milano”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Nella nuova puntata di FRATELLI DI– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizioè Giuseppe: “Adesso uno dei miei mi ha detto che se miunaalmagariun po’ diildi. Vi rendete conto? Povera”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.