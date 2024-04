Cremo in crisi nera Harakiri con la Ternana Terzo stop consecutivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) di Maria Chiara RossiNA Il sabato pomeriggio dellanese si conclude con un tonfo che fa rumore e mette clamorosamente in salita l’ultima parte della stagione. La formazione di mister Stroppa cade inaspettatamente allo Zini contro la, nonostante fosse andata in vantaggio con Tsadjout, al suo primo gol stagionale. Un flop che sa di addio alla promozione diretta perché dall’altra parte il Como ha centrato l’obiettivo, vincendo contro il Bari per 2-1 e portandosi a +5 sui grigiorossi. Il rammarico aumenta se si analizzano i numeri della prima parte di gara: 16 tiri di cui 8 in porta (ma con un solo gol fatto) e un’occasione mancata da parte di Falletti che al 32’ non sfrutta a dovere un assist al bacio di Johnsen calciando a mezza altezza per Vitali. Nella ripresa lo spartito cambia e tutti i tiri vengono respinti o ...