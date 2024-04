Così in campo Allo stadio ‘Faralli’ arbitra Mascelloni Il via è alle 15

La squadra di pallavolo del Cus Bologna vola alle finali nazionali in programma a metà maggio a Campobasso. I ragazzi del l’Alma Mater si impongono 3-1 su Cus Camerino, che avevano già sconfitto ... (sport.quotidiano)

In passato Holger Rune aveva creato più di un problema a Jannik Sinner. Per esempio, un anno fa, eliminandolo in semifinale a Montecarlo. Ma la musica è cambiata, oggi tira un'altra aria e ... (liberoquotidiano)