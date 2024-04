Così il campo largo si è autodistrutto

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 14 aprile 2024) La magistratura, come ai tempi di Mani Pulite, ma senza sgominare alcuna giunta, per carità, ha alzato il sipario sul mercimonio di voti e di preferenze che in Puglia e in Piemonte ha caratterizzato i comportamenti di capi e capetti del Partito democratico al comando da quelle parti