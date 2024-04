Così è cambiato il concetto di sicurezza nazionale Intervista al prefetto Guidi Dis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) Il contesto interinfluenza inevitabilmente il lavoro dell’intelligence e l’ultima relazione annuale lo fotografa con nitidezza. Di questo abbiamo parlato con ilAlessandra, vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la, la struttura della Presidenza del Consiglio che coordina l’attività dell’intelligence. Qual è lo scenario attuale di minaccia per l’Italia? Stiamo vivendo un periodo di grave instabilità geopolitica dove sono venuti meno gli equilibri preesistenti e si moltiplicano le situazioni di crisi che vedono impegnati gli organismi di intelligence in scenari complessi a tutela della, in un’accezione sempre più allargata del termine. È un dato ormai consolidato, infatti, che la tenuta democratica di uno ...