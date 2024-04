Cos’è l’intelligenza artificiale AI?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 14 aprile 2024) Intelligenza: Definizione e Applicazioni(AI) si riferisce a tecnologie che simulanoumana. Fondamentale in informatica, spazia dall'identificazione di oggetti in immagini alla previsione dei movimenti dei mercati azionari. Storia e Evoluzione L'interesse per l'AI risale alle origini dell'era informatica. In passato, il focus era su database di fatti e regole. Il cambiamento recente vede l'uso di nuovi approcci che permettono ai computer di apprendere autonomamente e analizzare dati, portando a progressi significativi. Progressi Recent Nell'ultimo decennio, le macchine hanno dimostrato capacità avanzate in vari campi, dalla diagnosi medica alla giocata a giochi complessi come scacchi e