Cosa succede se Daniela Santanchè viene rinviata a giudizio | il piano di Meloni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 14 aprile 2024) Dopo che la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta con l'ipotesi di falso in bilancio per la presunta gestione irregolare di Visibilia Editore a carico della fondatrice ed ex presidentenon si è espressa. Ma nel caso in cui arrivasse un rinvio aper la ministra l'ipotesi dimissioni sarebbe inevitabile.