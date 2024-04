Cosa rischiano i medici che hanno ballato il Gioca Jouer durante un’autopsia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 14 aprile 2024) Una lunga sospensione, forse fino a 6 mesi. Eccoprotagonisti del filmato che ha fatto discutere a lungo nelle scorse ore.una sessione di studio universitario, condotta a Malta, alcuni professoriildi Claudio Cecchetto, mentre stavano conducendo. In un’atmosfera molto ridanciana e per niente accademica. Il video, ripreso in maniera silenziosa da uno studente, ha fatto il giro del web diventando virale in poco tempo. E scatenando la riprovazione da parte della Federazione nazionale ordinichirurghi e odontoiatri (Fnomceo). E della Società italiana dina legale e assicurazioni (Simla). Le sanzioni, nel caso il loro ...