Cosa mi è successo in collegio dalle suore | Romina Power si confessa dalla Toffanin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "Io e mia sorella eravamo sballottate a destra e sinistra. Non sentivamo questa mancanza di famiglia. Andare inmi ha dato una forza interiore":lo hato a Silvianello studio di Verissimo su Canale 5. Il racconto, a un certo punto dell'intervista, si è spostato su Taryn, sorella minore di, che si è spenta a 66 anni nel 2020, dopo che le era stata diagnosticata una leucemia nel 2019. "Mia sorella - ha proseguito la cantante - era un tipo originale, mi manca tanto. Era uno spirito libero, anticonformista, creativa". Parlando dell'amore per i suoi figli, invece, ha detto: "I miei figli sono molto legati. Noi abbiamo fatto lunghi viaggi insieme". E ancora: "Non avrei mai ...