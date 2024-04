Cosa farà ora Israele

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 aprile 2024) Indiscrezioni apparse sui media israeliani poco fa. Pare che il governo di Netanyahu abbia approvato una rappresaglia contro l'Iran. La probabilità che forze dell'Idf possano quindi colpire è alta, soprattutto a cominciare dalle milizie in territorio siriano e yemenita. Meno probabile, ma possibile, un attacco diretto a Teheran, che vedrebbecontinuare a non ascoltare i moniti di usa e di altre nazioni. Di certo la situazione è ancora fluida ma da quanto accadutosta imparando due cose. La prima: senza gli alleati, il risultato di neutralizzare un grande attacco contemporaneo tra più fronti geografici sarebbe stato impossibile. La seconda: la mutua assistenza ha un peso politico e questo episodio l'ha dimostrato più chiaramente perché a parte alcune infrastrutture,al momento non ha dichiarato perdite umane. ...