Cosa dovranno fare G7 | il messaggio di Tajani a Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) La situazione in Medio Oriente è sempre più delicata e il conflitto trae mondo arabo attraversa una fase di escalation. I Paesi del G7 si sono riuniti sotto la guida dell'Italia e rivolgono ora un precisoa Tel Aviv. Se n'è parlato anche durante la puntata di Stasera Italia in onda il 14 aprile su Rete4. "I messaggi che partono dal G7 sono messaggi di forte sostegno a- ha detto il ministro- Il G7 ribadisce il diritto dialla sicurezza ma invita tutte le parti, compreso, a essere molto prudenti e a non avviare altre offensive di tipo militare". "I messaggi che partono dal G7 sono di forte sostegno aded invitano tutti ad essere prudenti a non avviare altre offensive di tipo militare" Antonio ...