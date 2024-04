Coppa del Mondo di Ritmica | Sofia Raffaeli fa bis di medaglie | oro e bronzo di talento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 –torna sul podio ancora una volta. L’Azzurra stupisce e si prende duenella seconda tappa dideldi Ginnastica, in Bulgaria. La vicecampionessa mondiale mette al collo la medaglia d’oro nella finale delle clavette e fa risuonare l’Inno di Mameli all’Armeec Arena. Ma non sono. Al cerchio conquista un altro alloro, stavolta di. Nella Final Eight laha ottenuto il quarto posto nella palla. Per le Farfalle azzurre, guidate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell’Accademia di Desio, è stata una gara in salita. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno ottenuto il quinto e il sesto ...