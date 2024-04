Contro l’albero con la bici Ciclista salvato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Doveva essere un sabato come tanti, uno di quelli dove con lapuoi organizzare una escursione per salire in montagna e col massimo rispetto per la natura puoi pedalare nel bosco lungo i sentieri appositamente segnalati. E invece per un cinquantaquattrenne della zona il percorso si è fermato nei pressi della Madonna de Tamburino quando per cause accidentali ha perso illlo della suaed ha sbattutoun albero, un grosso castagno. Era quasi mezzogiorno quando l’uomo, che era in compagnia di un gruppo di appassionati di mountain bike che tradizionalmente frequentano la montagna in Valleriana, è caduto a terra rovinosamente lamentando dolori in varie parti del corpo, dagli arti superiori agli inferiori, al torace per cui è stato allertato il 112 che ha inviato sul posto una ambulanza della ...