Contributi volontari INPS | cambia tutto | nuovi importi e limiti nel 2024

(Di domenica 14 aprile 2024) Iper ilsono stati rivoluzionati con. Scopri cosa. Qui potete scoprire le ultime novità suiper il. La recente Circolare36 del 21 febbraioha finalmente svelato gliaggiornati, tenendo conto dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Siete curiosi di sapere quali sono inecessari per mantenere attivo il vostro fondo pensione? Vi spieghiamonei minimi dettagli. Rivoluzione nei: tutte le novità per il ...

La Circolare Inps 36 del 21 febbraio 2024 ha reso noti gli importi dei Contributi volontari dovuti per il 2024 da parte di lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi ed iscritti ... (leggioggi)

