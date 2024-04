Conte avvisa Schlein | “Noi con il Pd? Solo in un caso”

(Di domenica 14 aprile 2024) Continua ad essere molto alta la tensione tra Pd e M5s. In un’intervista a ‘La Stampa’lancia un nuovo messaggio alla segretaria. Nessun avvicinamento tra Pd e M5s dopo ilBari. La vicenda pugliese ha creato uno strappo tra i due partiti e attualmente non sembrano esserci segnali di una tregua. Anzi nelle ultime ore gli attacchi da una parte e dall’altra sono in forte aumento. Il nuovo avviso dialla– Notizie.com – © AnsaIntercettato dai microfoni de La Stampa, Giuseppeconferma questa distanza e lancia un nuovo chiaro messaggio a Ellyin vista del futuro. Il presidente del M5s, infatti, ribadisce che senza una pulizia non ci sarà il campo largo con il Pd. Vedremo se la leader del Nazareno accetterà le condizioni poste ...

