L’attesa è quasi finita: Conor McGregor tornerà a combattere in UFC e lo farà sabato 29 giugno contro Michael Chandler in occasione dell’evento UFC 303, in programma alla T-Mobile Arena. ... (sportface)

Conor McGregor torna a combattere in UFC dopo tre anni, è ufficiale: data e avversario dell’incontro - Il boss dell'UFC Dana White ha confermato ufficialmente che Conor McGregor tornerà a combattere dopo tre anni dall'ultimo incontro perso con Poirier ...fanpage

I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Fabbricante di lacrime a Ripley - I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle du ...blitzquotidiano

A scuola di botte con McGregor e Jake Gyllenhaal in “Road House”, il film di cui non sapevate di avere bisogno - Una storia di botte, quella di Jake Gyllenhaal in “Road House” (disponibile su Amazon Prime Video), senza troppa filosofia o pesantezza. Un film leggero a cui partecipano esordienti di lusso come Cono ...mowmag