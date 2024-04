Concorso magistratura di 400 posti | manca poco | requisiti e prove d’esame

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 aprile 2024) Il ministro Carlo Nordio ha firmato il decreto per indire ilper 400per Magistrato ordinario. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile si sono aperte le iscrizioni. La domanda di partecipazione, da presentare entro il 12 maggio 2024, deve essere inviata per via telematica. Il Ministero della Giustizia provvederà a pubblicare tutte le informazioni sulle date e i luoghi dellescritta e orale. Vediamo le informazioni già note sul bando: Iper diventare Magistrato ordinario Il candidati deve possedere i seguentigenerici: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili; idoneità fisica. Deve rientrare inoltre in una delle seguenti categorie: magistrati amministrativi o contabili; magistrati onorari per almeno 6 anni; procuratori dello ...