Concorezzo | incendio in un capannone | fiamme domate Il sindaco | “Allarme rientrato | nell’aria non sono state rilevate sostanze nocive”

(Di domenica 14 aprile 2024)(Monza), 14 aprile 2024 – Unè divampato, nella serata di sabato, in un unadibito a magazzino, all'altezza dell'incrocio del Malcantone, lungo la provinciale Milano-Imbersago, a, in Brianza. L'è scattato poco prima delle 22 di ieri, quando una nuvola di fumo ha avvolto il magazzino ed è stata notata anche a distanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco dal comando di Monza e Brianza, Vimercate, Lissone e Desio. E dei mezzi di soccorso inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con diverse ambulanze. In seguito al rogo, ilMauro Capitanio aveva subito avvisato la cittadinanza e aveva invitato, nella nottata di domenica, a tenere le finestre chiuse nel raggio di un chilometro dall'evento, in via precauzionale. ...