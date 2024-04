Con Rrahmani Cheddira sembra Mbappé Senza Meret l’avremmo addirittura persa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024): Due parate da otto; una papera da quattro, indotta da una ostinata costruzione dal basso.di lui. Scala a chiocciola: 6 Di Lorenzo: Bisogna avere il coraggio di dirlo: deve sedersi. Per il bene che gli vogliamo, bisogna dirlo. Sparito 4: Partita sbagliata.. Fuori onda 4 Ostigard: DI testa potrebbe guidare anche l’auto. È il migliore del reparto ma sa solo spazzarla via. Innocente 5.5 Mario Rui: Gli è rimasta solo la cazzimma. Si sacrifica all’ultimo su Seck e si fa buttare fuori per salvarci dalla sconfitta. Per il resto, fa molto poco. Crash 5 Lobotka: Spiega in un’aula di dormienti. È incollato da Brescianini. Quando entra Cajuste, sparisce definitivamente. ...