Con Firenze nel cuore La morte di Cavalli | un figlio innamorato del colore viola

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Anche nell’ultimo viaggio Robertoha pensato alla suae ai fiorentini e ha voluto fare una donazione all’Azienda Ospedaliera Università Careggi. Per aiutare l’Unità di terapia intensiva respiratoria della SOD pneumologia e fisiopatologia toraco-polmonare (questa la causale) con un bonifico all’IBAN IT22NO5034028010000000096: questo il suo ultimo desiderio che vorrà condividere con chi gli ha voluto bene e chi gli è stato amico per tutta la vita. Quindi meglio dei fiori questa donazione per il bene di tutti, e per Careggi dove tante volte è stato curato, da oggi, giorno in cui la famiglia aprirà la veglia nella casa-torre del Mille, nella quiete della campagna su via Belisario Vinta. E poi domani per il funerale alle ore 11 nell’Abbazia di San Miniato al Monte, dove ci sarà la Santa Messa. ...