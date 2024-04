Comitato Amici del Palio Serata in nome di Pepi | Lo Straordinario? Una provocazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) di Massimo Biliorsi SIENA "Comunque essere nati a Siena e diventare senesi è sempre un miracolo degli dei!" Riecheggia alla Società Castelsensio, che ospita quest’anno il banchetto annuale deldel, la frase di Giulioche segna la demarcazione fra passato e futuro. E ne contiene entrambe. Eccoli, tutti i contradaioli di "accesa passione" uniti più che mai e soprattutto pronti a mettere in evidenza problematiche del mondo rionale senese, ma anche a tirarsi su le maniche e lavorare, soprattutto con i più piccoli. "Partire dalla figura die di altri personaggi come Galliano Gigli – lo ha messo in evidenza l’onorando della Tartuca Simone Ciotti – è segnare con gioia e naturalezza l’essere contradaioli. La nostra solidarietà è patrimonio che si trasmette ad ogni nuova ...