Come si fa un’autopsia?

(Di domenica 14 aprile 2024) Se ne sta parlando da ore a causa del video di Malta, in cui si vedono professori e allievi di medicina che cantano il Gioca Jouer di Claudio Cecchetto mentre compionodidattica. Ma Anzitutto, partiamo dalla definizione. L’autopsia è un esame post mortem che si fa per scoprire le cause del decesso di un essere umano. La parola deriva dal dal greco ??????? e significa “che vede con i propri occhi“. Le motivazioni che sostengono una perizia autoptica possono essere scientifiche o giuridiche. Essa può: Dare delucidazioni sulla causa della morte del paziente. Anche su eventuali patologie genetiche che possano affliggere i familiari. Servire per la formazione medica degli studenti (nel caso del filmato del ballo durante l’esame che può costare caro ai diretti interessati) Aiutare gli inquirenti nell’ambito di un’indagine per omicidio In ...