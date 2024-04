“Come se fosse inverno” Crollo del meteo | gli effetti della perturbazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Che tempo farà nella terza settimana di aprile? A fare un quadro delche dobbiamo aspettarci è Paolo Sottocorona,rologo di La7, che si collegadi consueto con la trasmissione Omnibus: “Per le 12 di oggi le carte inglesi ci segnalano due punti che riguardano l'Italia. Alta pressione non più sull'Italia, ma vicino, e altrettanto vicino, a questo punto sulla Francia, una bassa pressione. Quindi qualcosa si sta muovendo, quest'alta pressione si è spostata verso est, la bassa pressione sta entrando. Sull'Atlantico, sull'Inghilterra traffico di perturbazionise. 24 ore dopo, cioè per domani, lavera e propria sembra rinforzata, ma ancora non entra direttamente sull'Italia, però si cominciano a segnalare delle linee di ...

Il Mille (tanti sono i punti in classifica attribuiti al vincitore) tennis tico di Monte Carlo volge al termine. Nell’atto conclusivo che si gioca nel pomeriggio non si affronteranno, come voleva il ... (ilgiornaleditalia)

Sei “visionari” e il futuro di Como: «La città deve pensare in grande» - I “visionari” tornano a parlare del futuro della città: «Como deve pensare in grande».laprovinciadicomo

Feto abortito in freezer alla Borghesiana, denunciati due infermieri: «Volevamo averlo con noi» - Non voleva staccarsi dalla sua creatura. Non riusciva a immaginare che quel piccolo o piccola che tanto aveva desiderato potesse finire smaltito in ospedale e chissà Come. Un ...ilmessaggero