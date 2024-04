Come rimuovere le finestre che si aprono quando accendo il pc?

Leggi tutta la notizia su wikitech

(Di domenica 14 aprile 2024)detto anche in altri articoli ci sono diversi metodi per non far aprire molti programmiaccendi il pc, puoi visualizzare anche il nostro articolo suapp in avvio di windows 11, mentre in questo articolo descriviamoleche siil pc tramite msconfig un altro metodo non segnalato nei precedenti articoli.in avvio in windows In questo caso puoi utilizzare lo strumento Configurazione di sistema per disattivare i programmi che si avviano in automatico. Per richiamare quest’ultimo premi la combinazione di ...