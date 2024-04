Come ha fatto l’arbitro di Sinner-Tsitsipas a commettere il grave errore | c’è una spiegazione

Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De Andrè , è stato da poco condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti (il pm aveva chiesto quattro anni) da ... (diredonna)

Calciatore 17enne sviene dopo scontro, medico della squadra avversaria lo soccorre e lo salva - Un calciatore 17enne del Catanzaro deve la vita al medico della squadra del Foggia intervenuto quando, a soli cinque minuti dall’inizio della partita di calcio che si è disputata ieri in Puglia, per i ...ilfattoquotidiano

Mirko Brunetti accolto Come una star ad un evento a Terni, il web insorge: 'Ma chi è' - Giunto in qualità di ospite ad un evento organizzato da un negozio di abbigliamento a Terni, Mirko è stato osannato Come un idolo ma il web non ci sta ...it.blastingnews

Sinner, Come sta dopo l'infortunio a Montecarlo Ecco quando torna in campo, la tappa a Madrid in vista di Roma e Parigi - Una sconfitta che sa di beffa per Jannik Sinner che nella semifinale di Montecarlo ha dovuto, di fatto, consegnare la vittoria a Tsitsipas, a causa di un problema fisico. L'azzurro si ...ilgazzettino