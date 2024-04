Come funzionano Iron Dome ed Arrow 3 i due sistemi missilistici che proteggono i cieli di Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Il sistema di difesa che proteggedagli attacchi che vengono dal cielo si basa su duedifensivi. Il primo è il celebre(cupola d’acciaio), concepito per intercettare e distruggere missili a corto raggio. Il secondo è il sofisticato3, capace di bloccare missili balistici (più difficili da intercettare) che trasportino anche testate nucleari.è in funzione dal 2011 ed è stato ammodernato nel 2021. Utilizza piccoli intercettori a guida computerizzata, efficaci soprattutto per i missili a breve raggio. Funziona in tutte le condizioni atmosferiche e si basa su batterie di intercettori dislocate in tutto il territorio israeliano. Ognuna è in grado di lanciare tra i 60 e gli 80 intercettori. Quando viene sparato un razzo, un sistema ...