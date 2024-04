Come comprare un bosco da salvare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Si puòun? Certo che si può, in Italia i due terzi di boschi e foreste sono di proprietà privata. Ma non è così facilepuò sembrare, avere delle proprietà è molto dispendioso, oltre al costo del terreno ci sono importanti spese notarili da sostenere. E poi, una volta acquistato un, cosa te ne fai? Questa è una domanda alla quale in diversi stanno cercando di dare una risposta, che non è solo quella dell’investimento per un ritorno economico immediato ma anche per uno sguardo positivo verso il futuro. Il Fondo Biodiversità e Foreste nasce nel 2021, con lo scopo di dare il proprio contributo all’aumento del patrimonio forestale protetto nazionale tramite l’acquisto e la conservazione di foreste a rischio di taglio o di altre forme di sfruttamento. In Italia la superficie forestale è in aumento ...