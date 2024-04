Come cambia il ranking ATP degli italiani dopo Montecarlo | Sinner resta n 2 | Berrettini perde posizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) In attesa delle finali dell’ATP Masters 1000 die dei Challenger che si giocano in giro per il mondo si può tracciare il bilancio della situazionenelATP, che verrà ufficializzato domani,il torneo del Principato di Monaco. Jannik, avendo raggiunto le semifinali, ha confermato la seconda posizione in classifica, salendo da 8710 a 8750, cosìresterà stabile al numero 24 Lorenzo Musetti, che però scenderò da quota 1590 a 1510.rà due posti, ma resterà in top 40 Matteo Arnaldi, 40° sempre a 1121. Guadagna 6Lorenzo Sonego, grazie alla vittoria da lucky loser ottenuta a, che sale in 51ma posizione portandosi a quota 986. Su anche Flavio Cobolli ...