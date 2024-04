Colpa dell' arbitro | della signora con la coda di cavallo | Sinner | l' ira di Briatore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "È successo e non c'è niente che possiamo fare ora, è già passato. Peccato, è difficile da accettare perché a volte stavo giocando davvero bene e tatticamente tutto andava a modo mio". In conferenza stampa post match perso in semifinale con Stefanos Tsitsipas per 6-4 3-6 6-4, Jannikcommenta l'errore arbitrale che ha probabilmente compromesso la sua partita. Proprio mentre era in vantaggio per 3-1 nel set decisivo, un doppio fallo non segnalato di Tsitsipas gli avrebbe dato un vantaggio di 4-1. Ma l'italiano ha giocato la palla e ha perso il punto e poi la partita, prima di lasciare che il suo avversario vincesse per 6-4, 3-6, 6-4. A Montecarlo, infatti, ci sono ancora i giudici di linea e, malgrado al computer sia stato evidenziato (tra il boato del pubblico) l'errore, avendo giocato il puntonon ha potuto chiedere di controllare al ...