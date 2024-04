Colori e acconciature minimal | la nuova moda

Trucco sposa, i principali trend dell’estate 2024 - In vista del giorno del matrimonio, ogni sposa sa che, oltre all’abito, non deve lasciare nulla al caso per quanto riguarda l’acconciatura e ... la personalizzazione è fondamentale. Colori naturali Il ...quotidiano

Lo chignon di Kylie Jenner è l'acconciatura della primavera - Lo avevamo anticipato nei primissimi giorni di gennaio: lo chignon è e sarà l'acconciatura del 2024 ... quando il tramonto ha già lasciato spazio ai Colori del crepuscolo, la socialite appare con lo ...cosmopolitan

"Rara Avis" la mostra che racconta il rapporto fra moda e volatili attraverso gli abiti di McQueen, Gaultier e Mugler - Gli stilisti visionari e le suggestioni provenienti dal mondo dei volatili sono il tema di “Rara Avis” in scena alle Uccellerie Farnesiane, nel Parco Archeologico del Colosseo ...vogue