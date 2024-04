Coca nel tetto dell’auto Due pusher in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) I carabinieri di Desio hanno arrestato due giovanimarocchini: un 29enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale e un 32enne, residente a Cesano, già noto alle forze dell’ordine. I militari, durante il servizio in una zona già in passato segnalata come luogo di incontro tra acquirenti e spacciatori, fermano l’auto con due persone a bordo. L’atteggiamento desta subito sospetti. E induce i carabinieri ad andare a fondo. Da qui, ecco spuntare avvolti in un involucro di cellophane, ben occultato in un’intercapedine del, cinque dosi diina. Durante la perquisizione, spuntano un’altra dose e ben 1.600 euro in contanti, che vengono posti sotto sequestro. I due sono stati portati in caserma e poi sottoposti a giudizio: il Gip del Tribunale di Monza, che ha convalidato l’arresto, ha applicato nei loro ...