Claudio Ferretti si candida | Sociale e scuola le priorità

(Di domenica 14 aprile 2024) È, 64 anni, ilto sindaco per la lista civica di centrosinistra Settala Bene Comune. Attuale vicesindaco, in pensione da due anni dopo un lungo trascorso lavorativo in Autoguidovie, intende portare la continuità nel governo della città, fra riconferme e anche molti volti nuovi. "In questi anni - spiega - abbiamo portato a casa progetti importanti, dai lavori alla nuovaelementare di Caleppio, già appaltati, per i quali partiranno i cantieri a breve, alla pista ciclabile, con un finanziamento di 2 milioni di euro da parte della Stogit, che congiungerà in tutta sicurezza Caleppio alla ciclabile che parte dalla strada di Cascina Baialupa, al nuovo centro aggregativo per anziani che sorgerà vicino al Comune, per il quale sono già stati stanziati 800mila euro. Vorrei riuscire a vedere ...