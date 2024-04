Cina | sistema rimborso assicurazione medica nazionale verra’ semplificato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024) Pechino, 14 apr – (Xinhua) – Nuove misure saranno adottate quest’anno per semplificare ildelle spese mediche per le persone assicurate, secondo l’Amministrazioneper la sicurezza sanitaria (NHSA). Le persone potranno pagare le loro fatture presso ospedali e farmacie non solo con le loro carte assicurative mediche, ma anche tramite codici QR o riconoscimento facciale, ha dichiarato Fu Chaoqi, un funzionario dell’NHSA, durante una conferenza stampa all’inizio di questa settimana. Le persone assicurate potranno presentare domande e controllare le informazioni piu’ facilmente online, ha aggiunto Fu. Inoltre, le autorita’ semplificheranno le procedure richieste ai genitori per far coprire i neonati dai programmi nazionali disanitaria e per ottenere ildelle spese ...