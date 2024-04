Cina | lotta a un incendio boschivo nello Yunnan 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024) Jinning, 14 apr – (Xinhua) – Vigili del fuoco operano presso il sito di unnel distretto di Jinning a Kunming, nella provincia cinese sud-occidentale dello, il 14 aprile 2024. Piu’ di 2.300 persone stanno combattendo unche e’ divampato nella provincia cinese sud-occidentale dellodal venerdi’, come riferito oggi dalle autorita’ locali. L’e’ iniziato intorno alle 16 di venerdi’ nel villaggio di Diantou nel distretto di Jinning della citta’ capoluogo Kunming. Finora non sono state segnalate vittime. Funzionari hanno confermato la mobilitazione di 46 escavatori e due elicotteri per aiutare a spegnere l’. (Xin) Agenzia Xinhua