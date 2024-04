Cina | Irlanda ospite d’onore della CICPE a Haikou 3

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 apr – (Xinhua) – Visitatori degustano alcolici presso il padiglione nazionale dell’durante la quarta China International Consumer Products Expo () a, capoluogoprovincia cinese meridionale di Hainan. L’expo in programma dal 13 al 18 aprile, dedicata al tema “Condividere opportunita’ aperte, co-creare una vita migliore”,ra’ oltre 4.000 marche provenienti da 71 Paesi e regioni, mettendo in mostra i loro prodotti innovativi e di alta gamma per i consumatori globali. L’e’ l’all’expo di quest’anno, con uno spazio espositivo dedicato che mostrera’ le innovazioni scientifiche e tecnologiche, l’istruzione, gli investimenti, il turismo e la cultura del Paese. ...

Le Azzurre si ritrovano a Coverciano per la seconda seduta di allenamento in vista delle partite amichevoli contro l’ Irlanda e l’ Inghilterra . Il primo match è previsto a Firenze per le 18.30 di ... (sportface)

Cina-Germania: Scholz arriva nel Paese per una visita di tre giorni - Berlino, 14 apr 09:18 - (Agenzia Nova) - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è arrivato in Cina questa mattina per una visita di tre giorni. Lo ha reso noto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine ...agenzianova

Il viaggio del mondo in 80 (e più) sussidi e bonus per startup - Dall’intelligenza artificiale alle energie rinnovabili, le iniziative della PBOC dovrebbero spingere la Cina verso un futuro più sostenibile ... iniziative come e-Residency e Startup Estonia. In ...startupitalia.eu

Cina-Sri Lanka: Xi a premier Gunawardena, relazioni “servono nostri interessi fondamentali” - Pechino, 28 mar 05:02 - (Agenzia Nova) - La promozione delle relazioni Cina-Sri Lanka “serve gli interessi fondamentali e riflette l’aspirazione comune ai rispettivi popoli”. Lo ha detto il presidente ...agenzianova