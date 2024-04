Cina | infrastruttura di ricarica EV registra solida crescita nel Q1

Pechino, 14 apr – (Xinhua) – L’ infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (EV) in Cina ha registra to una crescita costante nel primo trimestre del 2024, secondo i dati del ... (romadailynews)

Business news: Cina, sanzionate due aziende Usa per la vendita di armi a Taiwan - La Cina ha sanzionato le aziende statunitensi General Atomics Aeronautical Systems e General Dynamics Land Systems per la vendita di ...agenzianova

Italia-Cina prove di intesa sul commercio. Pechino: stop al protezionismo dell’Ue - Dal Forum Italia Cina che si è svolto ieri a Verona emergono forti segnali di intesa, ma anche un paio di incrinature. Tra le cose positive che il dialogo imprenditoriale tra i due Paesi ha raggiunto ...nordesteconomia.gelocal

Ue, 'servono 100 miliardi in più all'anno per le infrastrutture' - Almeno 100 miliardi di euro all’anno in più fino al 2030 per rendere le infrastrutture dei trasporti dell’Ue più resilienti e a prova di clima.ansa