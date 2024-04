(Di domenica 14 aprile 2024), 14 apr – (Xinhua) – Ilfederale della Germania Olafe’oggi nella municipalita’ diper dare inizio alla sua visita ufficiale di tre giorni insu invito del premier cinese Li Qiang.e’ accompagnato da alti rappresentanti di diverse note aziende tedesche, tra cui Siemens, Bayer, Mercedes-Benz, BMW e Zeiss. Piu’ di 5.000 aziende tedesche operano in, che e’ stata il maggiore partner commerciale della Germania per molti anni. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 12 apr – (Xinhua) – Il cancelliere federale della Germania Olaf Scholz si rechera’ in visita ufficiale in Cina dal 14 al 16 aprile su invito del primo ministro cinese Li Qiang, ha annunciato ... (romadailynews)

Cina: cancelliere tedesco Scholz arrivato a Chongqing - Chongqing, 14 apr - (Xinhua) - Il cancelliere federale della Germania Olaf Scholz e' arrivato oggi nella municipalita' di Chongqing per dare inizio alla ...romadailynews

Germania - Cina, al via la visita di Scholz - Il cancelliere tedesco è atterrato nella megalopoli di Chongqing. Cercherà di convincere il presidente cinese Xi Jinping a usare la sua influenza per contenere la Russia ...agi

Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta - gli altri leader prendano esempio» Ore 04:48 - Scholz chiederà a Xi Jinping di contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è arrivato in Cina per una visita ...corriere