Christian e quei nervi che gli bloccano gli arti | Riesco a vivere | ma trovare lavoro è difficile

(Di domenica 14 aprile 2024) Si chiamaNespoli, ha 26 anni e da quando ne aveva 3 soffre di polineuropatia cronica autoimmune demielinizzante, un ramo della sclerosi. "Nella mia vita ho avuto alti e bassi, ma è tanto tempo che ci convivo – racconta–. Faccio fatica ad usare le estremità dei miei, perché lo stimolo del mio cervello passa per il mio nervo, il quale però è infiammato e questo non fa arrivare il movimento. Sicuramente, negli ultimi anni, a Pesaro c’è stata una progressione nel miglioramento della vita di persone che sono diversamente abili, lo si vede anche nelle piccole cose, come un asfalto ben curato o un marciapiede con la rampa. Per la quotidianità, la città sicuramente è accessibile. Ovvio, si può sempre migliorare: a livello di autonomia, molto spesso per i trasporti si ha bisogno di un accompagnatore o, ...