Chl | dal sogno al crac | in bancarotta i pionieri del commercio online Ci sono 47 indagati

(Di domenica 14 aprile 2024) Firenze, 14 aprile 2024 – Non solo un sanguinoso fallimento: cianche 47per ildella Chl spa, la pioniera dell’e-commerce, con sedi a Firenze e Arezzo, nata prima di Amazon. Ma nonostante l’approdo in Borsa, il destino della società made in Tuscany, che si conquistò una bella fetta del mercato deldi computer tramite il web, è stato meno fortunato di quello del colosso a stelle e strisce. Nel gennaio del 2020, il tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento e oggi, a distanza di oltre quattro anni da quella sentenza, i pubblici ministeri Christine Von Borries e Fabio Di Vizio hanno chiuso le indagini. La procura ipotizza che i bilanci di Chl siano stati alterati per nascondere ingenti perdite. Gli avvisi di garanzia riguardano i componenti dei consigli d’amministrazione e i ...