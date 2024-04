Chiudi quella c*** di bocca! Djokovic | rissa in campo | il video fa il giro del mondo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Novakè fuori dal torneo di Montercarlo. Come è noto il numero uno alnella classifica Atp è stato battuto da Casper Ruud nella semifinale. Il match del serbo è stato davvero altalenante, segno che qualcosa in lui sta cambiando e mantenere la prima posizione nella classifica sarà sempre più difficile, soprattutto se dietro hai due giovani rampanti come Sinner e Alcaraz. Maa quanto pare non è pronto a mollare lo scettro. E così quando va in difficoltà spesso gli saltano i nervi. Ed è accaduto anche nel torneo del Principato. Infatti nell'incontro con Casper Ruud c'è stato uno scontro durissimo con un tifoso, colpevole, a dire didi averlo disturbato in alcune fasi di gioco prima che la pallina uscisse da. Nel momento in cui Nole ha perso il punto si voltato verso ...