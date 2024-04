Chiara Nasti svela ai follower la data del parto e la sua paura più grande

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 14 aprile 2024)è in dolce attesa per la seconda volta, ma non manca, come da sua consuetudine, di aggiornare i fan sull’andamento della gravidanza. L’influencer e Mattia Zaccagni avranno una femmina, come desideravano entrambi e come annunciato nel gender reveal, anche se a differenza di quanto accaduto con il loro primogenito Thiago hanno deciso di annunciarlo con una festa più “tranquilla” (nel primo caso avevano scelto di affittare lo Stadio Olimpico per una sera, visto che lui gioca nella Lazio). La sua pancia sta diventando sempre più evidente, per questo lei non nasconde come possa essere a volte complesso gestire il suo bimbo, che è piuttosto vivace e non sta mai fermo. Questo è apparso evidente anche a tanti appassionati di calcio, che lo hanno visto recentemente in campo a fianco del papà. La 26enne quando ha un po’ di tempo libero sfrutta il ...