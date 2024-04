Chiara Ferragni ricompare in pubblico dopo settimane di assenza | avvistata allo stadio di Cremona | sui social non pubblica dal 30 marzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024)ine lo fa in una veste tutto sommato inusuale, quella della tifosa di calcio. L’imprenditrice digitale, alle prese con una dolorosa separazione con il marito Fedez, nel pomeriggio di sabato 13 aprile era in tribunaZini diper la partita di Serie B tra Cremonese e Ternana. Eranoche non si avevano sue notizie, ovvero dal 30scorso, quando hato l’ultimo post su Instagram prima di chiudersi in un silenzio. Come si vede dalle immaginite suidalla sorella Valentina e da alcuni presenti,indossava un cappellino abbassato sul viso e un top bianco. ...