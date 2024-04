Chiara Ferragni | messaggio nascosto per Fedez dietro la foto del tatuaggio?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 14 aprile 2024) Durante la sua recente fuga a Dubai insieme ai figli Leone e Vittoria,ha attirato l’attenzione dei suoi followers con una serie di storie pubblicate su Instagram. Tra le varie immagini condivise, però, una in particolare ha scatenato un’ondata di curiosità: due tatuaggi sulla sua mano sinistra, uno dei quali racchiude un profondo significato legato al suo rapporto con. Non appenaha condiviso la storia in questione, i suoi fan si sono trovati di fronte a un vero e proprio puzzle da decifrare. Le speculazioni hanno preso il sopravvento. Alcuni si sono chiesti se fosse undiretto al marito,, magari indicativo del fatto che in quel momento stesse pensando a lui. Altri, invece, hanno ipotizzato che il riferimento della ...