Chi sono gli Ayatollah | significato in breve e chi è la Guida Suprema

(Di domenica 14 aprile 2024) Glistanno tornando al centro dell’attenzione di tutto il mondo con ciò che sta accadendo tra Iran e Israele. Per questo, molti si chiedono quale sia ildi questa parola. Quando li sentiamo nominare, spesso viene associato a loro unadell’Iran. Infatti, c’è un massimo esponente nazionale del clero sciita. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere suglie su chi è oggi ladell’Iran. Cosa significa: dove si trovano e come vengono riconosciuti Leggi anche: Perché l’Iran attacca Israele, in: riassunto con punti chiaveè un titolo che viene dato in Iran (e non solo) a persone che appartengono a un’aristocrazia teologico ...