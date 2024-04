Chi è Yari Carrisi | il figlio di Al Bano e Romina Power | “Ho perso un figlio con Naike Rivelli”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024)di Al– ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica cimentandosi prima con la chitarra e poi con la composizione di canzoni. Nel tempo ha avuto l’onore di mettere la firma ad alcuni brani prestigiosi e noti del padre oltre ad altri artisti piuttosto noti del panorama musicale italiano, come ad esempio Jovanotti. Come anticipato,non ama particolarmente la notorietà e anche le notizie di carattere privato e sentimentale risultano difficili da reperire. E’ noto però come in passato sia stato legato per lungo tempo a, anche lei figlia d’arte: sua madre è infatti Ornella ...