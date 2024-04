Chi è Vittorio Centrone di The Voice Senior 2024 | era già famoso per una hit

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024)– in arte Lemuri – silenziosamente ha cavalcato l’onda del successo prestando la sua voce al brano Dragostea Din Tei degli O-Zone. Da allora non ha mai lasciato la passione per la musica e sul palco di Thecerca nuovamente la riscossa. Sulle note di “Heroes” di David Bowie, con tanto di stile a tema, ha impressionato pubblico e coach che hanno presto fatto a gara per averlo nel proprio roster. Solo alla fine degli anni Novanta, esce però il suo disco di esordio come solista, dal titolo “Il Porto dei Santi”, prodotto con Leziero Rescigno dei La Crus. Appare quindi in tv, come voce degli Orioles Band, il gruppo del programma televisivo “Passaparola”, poi nel 2003 partecipa al Festival di Sanremo come autore della canzone “Chi sei non lo so”, interpretata ...