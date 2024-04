Chi è Loris Karius | fidanzato e futuro marito di Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 14 aprile 2024) ospite a Domenica In, figliaè ospite oggi pomeriggio a Domenica In. La conduttrice di Dazn si sposerà il prossimo 22 giugno a Vulcano con, un noto portiere di calcio. Ma chi è? Portiere tedesco, classe 1993,gioca attualmente nel Newcastle, in Inghilterra. In carriera ha militato in diversi club di Premier League e Bundesliga. Il padre Harald desiderava per lui una carriera di pilota di motocross. Ma ad avere avuto la meglio è stato il nonno che sin da piccolo ha avvicinatoal mondo del calcio. Molti si ricordano di lui per i gravi errori nella finale di Champions League 2018 a Kiev quando giocava con il Liverpool che costarono ai Reds la coppa contro il Real Madrid. “La ...